Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты не были отмечены лигой.

Главной звездой дня стал капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, забросивший шайбу в матче с «Аризоной Койотс» (4:1). Он стал автором клубного снайперского рекорда. Канадец забил 384-й гол за «молний», побив достижение Венсана Лекавалье. Главный тренеры «Аризоны» Рик Токкет поднял вверх большие пальцы, отдав дань уважения своему бывшему подопечному.

Второй звездой признан форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, сделавший две результативные передачи в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ).

Замкнул тройку лучших нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит, набравший 4 (1+3) балла в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (7:3).