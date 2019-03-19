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Вдова олимпийского чемпиона по хоккею получила 7,5 лет за мошенничество

Вдова олимпийского чемпиона по хоккею получила 7,5 лет за мошенничество
Хоккей / Прочие

Вдова олимпийского чемпионка по хоккею Виктора Тюменева получила 7,5 лет за мошенничество, информирует Телеграм-канал Mash.

Тюменев был чемпионом Олимпийских игр 84 года, а его супруга Анна решила накопить бонусов к пенсии и занялась квартирным бизнесом. 62-летняя женщина продавала чужие квартиры премиум-класса в Москве, потом меняла явки и телефоны и всё начинала сначала. На беду, одним из покупателей оказался известный адвокат, который и вскрыл всю схему. Хорошёвский суд приговорил Анну к 7,5 года колонии.

Виктор Тюменев ушёл из жизни 2 августа 2018 года в возрасте 61 года. Он трижды выигрывал чемпионат мира (1982, 1986 и 1990). В 1982 году был награждён орденом «Знак почёта». В чемпионатах СССР провёл 524 матча и забросил 135 шайб. За сборную СССР провёл 94 матча, в которых забросил 15 шайб. В 1989-1991 годах играл за финский ТПС, затем ещё два сезона провел в финских командах.

Ушёл из жизни олимпийский чемпион в составе сборной СССР Виктор Тюменев
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