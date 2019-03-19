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Губернатор — о реконструкции «Арены-Омск»: «Газпром нефть» выполняет обещания

Губернатор — о реконструкции «Арены-Омск»: «Газпром нефть» выполняет обещания
Хоккей / КХЛ

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что в результате реконструкции «Арена-Омск» будет увеличена вместимость трибун.

«Из опыта скажу: как бы ни было тяжело „Газпром нефть“, обещания она выполняла», — цитирует Буркова сетевое издание «БК55».

По информации источника, руководство «Газпром нефть» заверило губернатора области, что преобразование хоккейной арены начнётся уже в этом году. Сейчас проводится работа над проектом, который в мае-июне выйдет на экспертизу.

Ранее экс-губернатор Омской области Виктор Назаров поделился опасениями, что «Авангард» может больше не вернуться в регион. По его мнению, за три-четыре года, необходимых для реконструкции «Арены Омск», болельщики могут забыть про «ястребов».

Экс-губернатор: Омск отвыкнет от «Авангарда» за 3-4 года, мы потеряем команду
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