Губернатор — о реконструкции «Арены-Омск»: «Газпром нефть» выполняет обещания

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что в результате реконструкции «Арена-Омск» будет увеличена вместимость трибун.

«Из опыта скажу: как бы ни было тяжело „Газпром нефть“, обещания она выполняла», — цитирует Буркова сетевое издание «БК55».

По информации источника, руководство «Газпром нефть» заверило губернатора области, что преобразование хоккейной арены начнётся уже в этом году. Сейчас проводится работа над проектом, который в мае-июне выйдет на экспертизу.

Ранее экс-губернатор Омской области Виктор Назаров поделился опасениями, что «Авангард» может больше не вернуться в регион. По его мнению, за три-четыре года, необходимых для реконструкции «Арены Омск», болельщики могут забыть про «ястребов».