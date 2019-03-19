Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Динамо» М — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

У какой из команд больше шансов выиграть серию полуфинала конференции КХЛ с 1-2?

У какой из команд больше шансов выиграть серию полуфинала конференции КХЛ с 1-2?
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 19 марта, в Западной конференции состоятся четвёртые матчи серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Расписание игр Кубка Гагарина — 2019

На «Чемпионате» стартовал опрос: «У какой из команд больше шансов выиграть серию второго раунда плей-офф КХЛ со счёта 1-2?»

Пары полуфинала Восточной конференции:

«Автомобилист» — «Салават Юлаев» (1-2);
«Барыс» — «Авангард» (1-2).

Пары полуфинала Западной конференции:

ЦСКА — «Динамо» Москва (2-1);
СКА — «Локомотив» (2-1).

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент