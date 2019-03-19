У какой из команд больше шансов выиграть серию полуфинала конференции КХЛ с 1-2?

Сегодня, 19 марта, в Западной конференции состоятся четвёртые матчи серии второго раунда плей-офф КХЛ.

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На «Чемпионате» стартовал опрос: «У какой из команд больше шансов выиграть серию второго раунда плей-офф КХЛ со счёта 1-2?»



Пары полуфинала Восточной конференции:



«Автомобилист» — «Салават Юлаев» (1-2);

«Барыс» — «Авангард» (1-2).



Пары полуфинала Западной конференции:



ЦСКА — «Динамо» Москва (2-1);

СКА — «Локомотив» (2-1).

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.