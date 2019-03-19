У какой из команд больше шансов выиграть серию полуфинала конференции КХЛ с 1-2?

Сегодня, 19 марта, в Западной конференции состоятся четвёртые матчи серии второго раунда плей-офф КХЛ.
Расписание игр Кубка Гагарина — 2019
На «Чемпионате» стартовал опрос: «У какой из команд больше шансов выиграть серию второго раунда плей-офф КХЛ со счёта 1-2?»
Пары полуфинала Восточной конференции:
«Автомобилист» — «Салават Юлаев» (1-2);
«Барыс» — «Авангард» (1-2).
Пары полуфинала Западной конференции:
ЦСКА — «Динамо» Москва (2-1);
СКА — «Локомотив» (2-1).
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.