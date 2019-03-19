Саюстов — о контракте с «Сибирью»: не стал задумываться и ждать что-то лучшее

Нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов прокомментировал продление контракта с новосибирским клубом.

«Я такой человек: если мне, моей семье хорошо и комфортно в каком-то месте, то я никуда не дёргаюсь. Мы на семейном совете решили, что если будет предложение от «Сибири», то рассмотрим его сразу. Когда оно поступило, не стал задумываться, ждать что-то лучшее – от добра добра не ищут.



Мне всё нравится в «Сибири». У нас был хороший коллектив в этом сезоне, а костяк команды сохранится на будущее. Из моего звена ребята подписаны на несколько лет, все на длинных контрактах – это повлияло на моё решение. Мы неплохо сыгрались, есть определённая химия. Второе – город. Новосибирск – красивый город, есть куда сходить с семьёй, отдохнуть. Атмосфера на арене тут сумасшедшая – это подкупает. Болельщики одни из лучших в России, можно сказать даже самые лучшие. Эти все факторы влияли на моё решение», — цитирует Саюстова официальный сайт клуба.