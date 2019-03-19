Хиетанен: с первым звеном ЦСКА при необходимости надо играть жёстко, но не грубо

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен поделился мнением о серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (1-2). Четвёртый матч противостояния пройдёт сегодня, 19 марта. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Нам нужно сыграть так же, как во втором матче, когда удалось закрыть первое звено соперника Капризов – Линден Вей – Михаил Григоренко. К сожалению, в последней встрече мы этого не сделали, поэтому ЦСКА быстро добился комфортного преимущества в счёте.

Теперь надо давать сопернику как можно меньше пространства — любой свободный приём ими шайбы в нашей зоне грозит проблемами. При необходимости надо сыграть жёстко, но не грубо, избегая удалений. В любом случае думаю, что шансы на успех в этой серии у нас ещё есть", — приводят слова Хиетанена «Известия».

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