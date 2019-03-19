Гуськов: ЦСКА мобильнее «Динамо», но у Крикунова есть свои ходы и стратегии

Эксперт КХЛ ТВ, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился мнением о противостоянии ЦСКА и «Динамо» в полуфинале Западной конференции.

«Динамо» — достойный соперник для ЦСКА, и бело-голубые уже показывали в этой серии, что умеют играть по счёту и добиваться победы. Для «армейцев» задача пройти «Динамо» достаточно серьёзна, и каждый следующий матч будет тяжелее для обеих команд. В этом противостоянии ещё рано о чём-то говорить. Соглашусь, что ЦСКА выглядит намного мобильнее соперника, темп чуть выше, успевают всегда чуть раньше, но бывают отдельно взятые игры, которые могут пойти не так. Это, например, какие-то большие удаления или же быстро заброшенная шайба. Факторов и мелочей может быть очень много. Да, ЦСКА — фаворит, но никто не знает, как сложится следующая игра. Наверное, у Владимира Крикунова есть свои ходы и стратегии, чтобы попробовать сдержать «армейцев».

Трудно сказать, почему молчат Кагарлицкий и Шипачёв. Все смотрят на лидеров, и тот же ЦСКА прекрасно понимает, кто у «Динамо» может отличиться. Но я не вижу какой-то конкретной установки на обезвреживание Кагарлицкого и Шипачёва. ЦСКА не подстраивается, они играют всеми четырьмя звеньями, и без разницы, кто выйдет под лидеров соперника.

У ЦСКА есть свои лидеры в команде – это Григоренко и Капризов. И тут сопернику не нужно даже получать какую-то установку от тренера, чтобы сыграть с ними не просто аккуратно и дисциплинированно, но ещё и жёстко. И порой эта жёсткость переходит границы, но не из-за того, что кто-то хочет нанести травму, а чтобы показать свой настрой. «Динамовцы» не всегда с этим справляются. Миронов в первых играх жёстко действовал против Капризова, но не всегда успевал за ним, сейчас этот удар Макарова. Я думаю, что это эмоции, которые не помогают «Динамо», а, наоборот, ухудшают положение», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.