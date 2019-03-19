Гуськов: игра Локтионова, Алексеева и Е. Аверина — это ресурс «Локомотива»

Эксперт КХЛ ТВ, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов рассказал, за счёт чего «Локомотив» может добиться успеха в противостоянии со СКА в полуфинале Западной конференции.

«Локомотив» сыграл в Ярославле поинтереснее, чем на выезде, но тут нужно отдавать отчёт, что «железнодорожники» находятся в полуфинале конференции. Здесь нет слабых соперников, и гореть 0-3 – это не тот результат, которого ждут болельщики «Локомотива», да и сами хоккеисты. Третья игра была очень ответственная, чтобы не получить разгром, потому что в случае поражения вытащить серию против СКА было бы практически невозможно. Ярославцы сделали всё, чтобы зацепиться, провели отличную игру. Плюс нужно говорить о том, что свои стены помогают, это сыграло немаловажную роль.

СКА в этом сезоне немножко видоизменился, ушли некоторые игроки, и мы видели, что питерцев можно обыгрывать. Но я бы отталкивался от игры «Локомотива», и у ярославцев есть ресурсы. Это игра Локтионова, Алексеева и Аверина. Эти ребята могут играть лучше, просто пока у них что-то не идёт, и плей-офф не совсем получается. Тем не менее в этих трёх игроках скрыт потенциал «Локомотива». Если они прибавят и будут выглядеть как в регулярке, то это придаст команде сил, результативности, уверенности. Ещё один важнейший ресурс – это игровая дисциплина. Удаления для «Локомотива» — это погибель, если их против СКА у ярославцев будет минимум, то их шансы на победу существенно возрастут», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.