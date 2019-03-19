Задоров: наше государство хочет контроль, как в КНДР. Согласен с Панариным

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился мнением о событиях, происходящих в России.

«Я не согласен с некоторыми из вещей, которые происходят в настоящее время. Это моё общество. Это моя страна, я патриот России. Я считаю, что настоящие патриоты обязаны говорить об этом. Знаменитые люди, известные хоккеисты и другие большие имена. Пару дней назад Панарин говорил о том, что происходит с российским интернетом. Наше государство хочет контроль, как в КНДР. Артемий говорил, что нельзя бояться собственного народа. Вы должны позволить людям делать всё, что они хотят. Так происходит в США и во многих других странах.

Я согласен с Панариным. У меня складывается такое впечатление, что мы возвращаемся в прошлое. Соцсети — это важная вещь, все находятся в них. Люди зарабатывают на этом большие деньги. Из-за своего «инстаграма» Кайли Дженнер стала миллиардером. Это здорово. Вы должны оставить всё так, как есть. Нельзя из-за соцсетей возвращать страну на 20 лет назад», — цитирует Задорова The Athletic.

Панарин — об изоляции рунета: как можно настолько бояться собственных граждан?