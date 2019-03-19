«Металлург» подписал новый контракт с Василием Кошечкиным

Магнитогорский «Металлург» заключил новый контракт с голкипером Василием Кошечкиным, информирует официальный сайт двукратного победителя Кубка Гагарина. 35-летний вратарь поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Кошечкин принял участие в 48 матчах, одержав 30 побед. В среднем голкипер отражал 93% бросков при коэффициенте надёжности 2,06. Розыгрыш Кубка Гагарина сложился для опытного вратаря не так удачно: он сыграл только в четырёх из шести матчей серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2-4), отразив 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,87.



За «Металлург» Кошечкин выступает с сезона-2013/14.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»



«Металлург» провалился в плей-офф КХЛ. Что делать и кто виноват? Пора принимать разумные менеджерские решения.