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«Металлург» подписал новый контракт с Василием Кошечкиным

«Металлург» подписал новый контракт с Василием Кошечкиным
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» заключил новый контракт с голкипером Василием Кошечкиным, информирует официальный сайт двукратного победителя Кубка Гагарина. 35-летний вратарь поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате Кошечкин принял участие в 48 матчах, одержав 30 побед. В среднем голкипер отражал 93% бросков при коэффициенте надёжности 2,06. Розыгрыш Кубка Гагарина сложился для опытного вратаря не так удачно: он сыграл только в четырёх из шести матчей серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2-4), отразив 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,87.

За «Металлург» Кошечкин выступает с сезона-2013/14.

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