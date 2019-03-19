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Савицкис: рижское «Динамо» не собирается уходить из КХЛ, мы — счастливая команда

Савицкис: рижское «Динамо» не собирается уходить из КХЛ, мы — счастливая команда
Хоккей / КХЛ

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал тот факт, что его клуб ещё не подал документов для участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Это так, мы ещё ведём разговоры со спонсорами. Это простая задержка, мы никуда не собираемся уходить. Рижское «Динамо» — счастливая команда, потому что играет в КХЛ. Ещё пару недель—месяц, и мы этот вопрос закроем. КХЛ, конечно, об этом знает, мы в очень хорошем контакте. Ожидается ли увеличение бюджета? Дай бог, увеличению бюджета будет рада любая команда», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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