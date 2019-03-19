«Авангард» пошутил над отставкой Назарбаева, назвав причиной разгром «Барыса»

Хоккейный клуб «Авангард» в своём «твиттере» пошутил над отставкой президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Клуб предположил, что сложение полномочий президентом связано с разгромом «Барыса», который вчера, 18 марта, проиграл «Авангарду» со счётом 0:5.



«Нет, мы всё понимаем, серьёзный счёт, эмоции, но чтобы прямо уходить...» — написано в «твиттере» клуба.



Присоединился к шутке и нижнекамский «Нефтехимик»: «А если представителей Санкт-Петербурга по весне так же?»



Вчера «Авангард» на арене в Балашихе переиграл астанинский «Барыс» в третьем матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 5:0. Счёт был открыт на 14-й минуте — точным броском в девятку отметился нападающий «Авангарда» Андрей Стась. На 23-й минуте команде хозяев удалась великолепная комбинация, которую завершил форвард Сергей Шумаков. Ближе к концу второго периода «ястребы» упрочили преимущество до трёх шайб, автором гола стал Сергей Широков. В заключительные 20 минут «Авангард» забил ещё дважды усилиями Кирилла Семёнова и Коди Франсона. «Сухарь» оформил вратарь Игорь Бобков.

Тушите свет! Скабелка решил перебить «Авангард» даже без Рыспаева Омичи ответили градом заброшенных шайб и уверенной победой.