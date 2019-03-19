Бэбкок: если у клуба нет проблем, нужно сделать так, чтобы они были

Главный тренер клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о трёх поражениях команды в последних четырёх матчах.



«Проблемы имеют очень большое значение. Если их нет, надо сделать так, чтобы они были. Они помогают становиться лучше, но если они есть, хочется, чтобы их не было. Сейчас у нас непростой период, нам надо собраться, работать и двигаться вперёд. На самом деле это хороший урок для нас, если мы сделаем правильные выводы.



Давайте не будем себя обманывать. Команда играет значительно лучше, когда все здоровы. Но в заявке 23 места, и у нас есть клуб младшей лиги. Мы должны собрать сильнейший состав и обеспечить достаточную глубину состава на случай травм. Если это получилось, команда будет играть ровно и двигаться вперёд. У некоторых других клубов, когда они теряют игроков, это получается. А значит, можно сделать вывод, в каком состоянии находится команда», — цитирует тренера официальный сайт лиги.