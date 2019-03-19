Нападающий Пекка Йормакка покинул «Йокерит»

Нападающий Пекка Йормакка покинул финский «Йокерит», информирует официальный сайт клуба из Хельсинки.



Йормакка пришел в «Йокерит» перед сезоном-2015/16. За четыре года нападающий провел в регулярных чемпионатах 190 матчей, набрав 99 (44+55) очков и став с этим показателем пятым по результативности игроком клуба за время выступления команды в КХЛ. В 48 играх прошедшей регулярки 28-летний Йормакка набрал 23 (7+16) балла.



«Это были четыре великолепных года, и мне очень трудно сейчас говорить о том, что дальше моя карьера продолжится в другом месте. Спасибо клубу, ставшему для меня домом на эти четыре года. Спасибо всем болельщикам и особенно «Южной трибуне» за то, что вы так поддерживали нас все это время», — рассказал Йормакка.

Бюджеты и плей-офф. Кто из клубов провалился, а кто сотворил чудо «Ак Барс» и «Магнитка» не прошли первый раунд с очень большими бюджетами.