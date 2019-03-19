Форвард ЦСКА Капризов не сыграет в четвёртом матче серии с московским «Динамо»

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов пропустит четвёртый матч серии плей-офф с московским «Динамо». 21-летний нападающий получил повреждение в третьей игре (4:0) после силового приёма форварда бело-голубых Игоря Макарова. Хоккеист «Динамо» получил «2+10», позже он был оштрафован.



Состав ЦСКА:



Сорокин (Третьяк);

Нестеров — Блажиевский, Хансен — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Слепышев — Светлаков — Телегин.

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