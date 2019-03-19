«Динамо» М — ЦСКА: Шипачёв и Кагарлицкий разведены по разным звеньям

Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачёв и Дмитрий Кагарлицкий начнут четвёртый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (1-2) в разных звеньях. В последний раз лидеры бело-голубых играли не в одной связке в сентябре 2018 года. В первом звене команды Владимира Крикунова сыграет Игорь Макаров, в предыдущем матче травмировавший форварда ЦСКА Кирилла Капризова.



Встреча состоится сегодня, 19 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Динамо» М:



Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Брюквин — Шипачёв — Макаров;

Хиетанен — Меньшиков, Кагарлицкий — Закриссон — Индрашис;

Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Муранов;

Зайцев — Пепеляев, Раисов — Игумнов — Панкратов.