Владимир Тарасенко залечил травму и сыграет с «Эдмонтоном»

Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко примет участие в ближайшем матче своей команды с «Эдмонтон Ойлерз», информирует североамериканский журналист Джереми Рутефорд со ссылкой на главного тренера команды Крейга Беруби. Форвард отсутствовал почти две недели из-за травмы, полученной в игре с «Лос-Анджелес Кингз».



Тарасенко занимает первое место в команде среди снайперов (28 голов) и второе по очкам (58) после Райана O'Райлли (66). Всего в лиге форвард провёл 487 матчей, в которых набрал 408 баллов – 206 голов и 202 результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+74» и 145 минут штрафа.



«Сент-Луис» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 79 очков.

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