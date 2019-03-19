«Автомобилист»: КХЛ признала, что Бурмистров должен был получать «5+20»

Екатеринбургский «Автомобилист» рассказал о вердикте КХЛ по поводу спорного эпизода в концовке третьего матча серии с «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ).



«Решение комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ. В соответствии с регламентом КХЛ, комиссия по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрела обращение ХК “Автомобилист” и приняла следующее решение: в данном игровом моменте необходимо было наложить большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф на игрока команды “Салават Юлаев” за удар клюшкой.



После рассмотрения эпизода на заседании СДК КХЛ игрок «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров получил лишь денежный штраф, избежав дисквалификации. Хотя в идентичном эпизоде в матче «Автомобилист» — «Металлург» Стефан Да Коста получил одноматчевую дисквалификацию плюс денежный штраф», — указано в официальной группе «Автомобилиста» в социальной сети «ВКонтакте».

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