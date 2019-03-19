Илья Никулин стал самым результативным защитником в истории Кубка Гагарина

Счёт в матче московского «Динамо» и хоккейного клуба ЦСКА открыл на 18-й минуте защитник бело-голубых Юусо Хиетанен. Ассистентом выступил защитник Илья Никулин, который теперь стал самым результативным защитником в истории Кубка Гагарина — в его активе 57 очков. Вторым ассистентом стал Вадим Шипачёв, для нападающего это первое очко в серии с ЦСКА.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Динамо» М:
Ерёменко (Бочаров);
Волков — Никулин, Брюквин — Шипачёв — Макаров;
Хиетанен — Меньшиков, Кагарлицкий — Закриссон — Индрашис;
Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Муранов;
Зайцев — Пепеляев, Раисов — Игумнов — Панкратов.
ЦСКА:
Сорокин (Третьяк);
Нестеров — Блажиевский, Хансен — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Слепышев — Светлаков — Телегин.