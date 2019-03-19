Илья Никулин стал самым результативным защитником в истории Кубка Гагарина

Счёт в матче московского «Динамо» и хоккейного клуба ЦСКА открыл на 18-й минуте защитник бело-голубых Юусо Хиетанен. Ассистентом выступил защитник Илья Никулин, который теперь стал самым результативным защитником в истории Кубка Гагарина — в его активе 57 очков. Вторым ассистентом стал Вадим Шипачёв, для нападающего это первое очко в серии с ЦСКА.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Динамо» М:



Ерёменко (Бочаров);

Волков — Никулин, Брюквин — Шипачёв — Макаров;

Хиетанен — Меньшиков, Кагарлицкий — Закриссон — Индрашис;

Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Муранов;

Зайцев — Пепеляев, Раисов — Игумнов — Панкратов.



ЦСКА:



Сорокин (Третьяк);

Нестеров — Блажиевский, Хансен — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Слепышев — Светлаков — Телегин.