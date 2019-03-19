Виртанен — об игре Петтерссона: вся скамейка иногда говорит: «Чёрт побери»

Нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен поделился мнением об игре партнёра по команде, форварда Элиаса Петтерссона. Во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ) шведский хоккеист набрал 61-е очко в нынешнем сезоне (27 заброшенных шайб и 34 голевые передачи). 20-летний форвард повторил клубный рекорд Павла Буре и Ивана Глинки по набранным очкам среди новичков.



«В каждой игре, по крайней мере раз, а то и чаще, вся скамейка говорит: „Черт побери!“ — и начинает восхищённо переглядываться. Это значит, что Пит опять нас всех чем-то удивил. И я вовсе не шучу. Я с вами сейчас серьёзен как никогда», — приводит слова Виртанена официальный сайт НХЛ.



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Тренер «Ванкувера»: рекорд Петтерссона впечатляет, тем более он обогнал Буре