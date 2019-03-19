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«Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3

«Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от петербургского СКА на домашней арене в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, следующая игра противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге.

Счёт был открыт на 12-й минуте — точным броском отметился защитник команды гостей Роман Рукавишников. Второй период прошёл без голов, а на 53-й минуте СКА упрочил преимущество благодаря заброшенной шайбе Давида Рундблада. Форвард СКА Максим Карпов отметился голом на 55-й минуте, в концовке «железнодорожники» размочили счёт усилиями Михаила Беляева.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
19 марта 2019, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 3
0:1, 0:0, 1:2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Рукавишников (Гусев) – 11:30 (5x5), 0:2 – Рундблад (Хафизуллин) – 52:29 (5x4), 0:3 – Карпов (Кручинин) – 54:37 (5x5), 1:3 – Беляев (Осипов, Рафиков) – 59:34 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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