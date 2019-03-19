Московское «Динамо» уступило ЦСКА, пропустив решающий гол на последней минуте

Московское «Динамо» на домашней площадке уступило хоккейному клубу ЦСКА в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:2. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Игоря Никитина, следующая игра пройдёт на территории ЦСКА.



Первую заброшенную во встрече шайбу зрители увидели на 18-й минуте — точный бросок в актив записал защитник бело-голубых Юусо Хиетанен. «Армейская» команда сравняла счёт на 45-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Константин Окулов. Развязка наступила на последней минуте основного времени — защитник ЦСКА Мэт Робинсон оказался самым расторопным на пятаке соперника.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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