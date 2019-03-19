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ХК «Динамо» М — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Московское «Динамо» уступило ЦСКА, пропустив решающий гол на последней минуте

Московское «Динамо» уступило ЦСКА, пропустив решающий гол на последней минуте
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней площадке уступило хоккейному клубу ЦСКА в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:2. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Игоря Никитина, следующая игра пройдёт на территории ЦСКА.

Первую заброшенную во встрече шайбу зрители увидели на 18-й минуте — точный бросок в актив записал защитник бело-голубых Юусо Хиетанен. «Армейская» команда сравняла счёт на 45-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Константин Окулов. Развязка наступила на последней минуте основного времени — защитник ЦСКА Мэт Робинсон оказался самым расторопным на пятаке соперника.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
19 марта 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 2
1:0, 0:0, 0:2
ЦСКА
Москва
1:0 – Хиетанен (Никулин, Шипачёв) – 17:06 (5x5), 1:1 – Окулов – 44:04 (5x5), 1:2 – Робинсон (Вей, Григоренко) – 59:35 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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