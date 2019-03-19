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ХК «Динамо» М — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Видео решающего гола Робинсона в ворота «Динамо» за 25 секунд до сирены

Видео решающего гола Робинсона в ворота «Динамо» за 25 секунд до сирены
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» на домашней площадке уступило хоккейному клубу ЦСКА в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:2. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Игоря Никитина, следующая игра пройдёт на территории ЦСКА.

Посмотреть видео решающего гола также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Первую заброшенную во встрече шайбу зрители увидели на 18-й минуте — точный бросок в актив записал защитник бело-голубых Юусо Хиетанен. «Армейская» команда сравняла счёт на 45-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Константин Окулов. Развязка наступила на последней минуте основного времени — защитник ЦСКА Мэт Робинсон оказался самым расторопным на пятаке соперника.

Московское «Динамо» уступило ЦСКА, пропустив решающий гол на последней минуте
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