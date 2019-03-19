И. Воробьёв: больше успокаивали игроков СКА на лавке

Главный тренер СКА Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1, 3-1 в серии).



«Хорошая жёсткая, компактная игра. С нашей стороны хорошая игра в обе стороны, была командная победа.



Стоит ли ждать Барабанова, Прохоркина и Кузьменко в Санкт-Петербурге? Приедем домой и посмотрим. За счёт чего получилось успокоить ребят? За счёт того, что на лавке успокаивали больше», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.



Счёт был открыт на 12-й минуте — точным броском отметился защитник команды гостей Роман Рукавишников. Второй период прошёл без голов, а на 53-й минуте СКА упрочил преимущество благодаря заброшенной шайбе Давида Рундблада. Форвард СКА Максим Карпов отметился голом на 55-й минуте, в концовке «железнодорожники» размочили счёт усилиями Михаила Беляева.



Бесполезно! Все хотят остановить СКА, а тот становится только сильнее Петербург – в шаге от финала Запада.