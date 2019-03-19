Трамп договорился с «Вашингтоном» о визите в Белый дом

Президент США Дональд Трамп договорился с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» о визите в Белый дом на следующей неделе, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян. Визит будет посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды.



Напомним, ранее от визита в Белый дом отказался нападающий «столичных» Деванте Смит-Пелли. Дональд Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной лиги, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.



Капитаном «Вашингтона» является российский нападающий Александр Овечкин. В текущем сезоне 31-летний форвард сыграл в 71 матче за столичный клуб и набрал 81 (48+33) очко.

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