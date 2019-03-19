Пепеляев: кто-то из игроков «Динамо» поверил, что мы лучшие сегодня

Защитник московского «Динамо» Алексей Пепеляев подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:2, 1-3 в серии).



«Ничего не случилось в третьем периоде, просто соперник добавил. Они начали активнее играть, двумя игроками. Возможно, кто-то из нас поверил, что мы лучшие сегодня. Поэтому и не справились с их натиском. Обидно очень. Я не знаю, что с большинством. Соперник хорошо обороняется, вратарь хороший.



Забивать надо, а мы забиваем один гол за игру. Так не выиграть. Начнём забивать, возможно, тогда и будут шансы на победу. Они лучшая команда лиги с лучшим подбором игроков. Конечно, они здорово играют. Мы пытаемся им противостоять, где-то не получается. Они такие же люди, почему бы у них не выигрывать? Просто забивать нужно. Они забивают в большинстве, а мы нет. Вот и весь рецепт», — передаёт слова Пепеляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шипачёв бил и творил! Но ЦСКА открыл глаза и всех наказал Лидер «Динамо» набрал первое очко в серии и был лучшим в команде по количеству силовых приёмов.