Мозер – о серии с ЦСКА: какой отпуск? Счёт 1-3 только

Нападающий московского «Динамо» Евгений Мозер поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с хоккейным клубом ЦСКА (1:2, 1-3 в серии).



«Матч хорошо отыграли, бросали, моментов было много. Забили один гол – больше было нужно. Выкладывались на все 100%, надо было только забивать. В концовке встречи не хватило концентрации, пропустили гол.



Счёт в серии 1-3, у нас ещё есть шанс. Мы же ещё не проиграли. Будем стараться и переламывать серию. Большинства сегодня хорошее было, надо было реализовывать.



«Динамо» сделало хороший шаг по направлению в отпуск? Аналогичный ответ, как и на прошлый вопрос. Счёт 1-3 только. Какой отпуск?», — передаёт слова Мозера корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шипачёв бил и творил! Но ЦСКА открыл глаза и всех наказал Лидер «Динамо» набрал первое очко в серии и был лучшим в команде по количеству силовых приёмов.