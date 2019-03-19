Капризов на трибуне и победная шайба Робинсона. Яркие фото победы ЦСКА

19 марта в Москве на «ВТБ Арене» в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина московское «Динамо» уступило хоккейному клубу ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:2. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Игоря Никитина, следующая игра пройдёт на территории ЦСКА.



Первую заброшенную шайбу зрители увидели на 18-й минуте — точный бросок в актив записал защитник бело-голубых Юусо Хиетанен. «Армейская» команда сравняла счёт на 45-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Константин Окулов. Развязка наступила на последней минуте основного времени — защитник ЦСКА Мэт Робинсон оказался самым расторопным на пятаке соперника.

Фоторепортаж с матча «Динамо» – ЦСКА подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Голубовичем.