«Миннесота» подписала контракт новичка с Александром Ховановым

Клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» подписал контракт новичка с российским нападающим Александром Ховановым. 18-летний российский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на три сезона, действия контракта начинаются с чемпионата-2019/20.



«Миннесота» выбрала российского форварда на драфте НХЛ 2018 года в третьем раунде под общим 86-м номером.



В текущем сезоне Хованов выступает в Юниорской лиги Квебека за «Монктон». В 64 матчах регулярного чемпионата нападающий записал в актив 74 (25+49) балла при показателе полезности "+7" и 94 минутах штрафного времени.



Хованов входил в число кандидатов в молодёжную сборную России на чемпионат мира 2019 года, но остался вне заявки команды.