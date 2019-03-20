Шипачёв: «Динамо» не хватает мастерства, ЦСКА здорово играет

Ассистент капитана московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал поражение в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2). Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Игоря Никитина, следующая игра пройдёт на территории ЦСКА.

«Начали неплохо, забили гол, контролировали игру, нормально было всё. Потом немножко не получилось забить, и пропустили какой-то нелепый гол из-за своей ошибки в средней зоне. Нехватка концентрации в конце, пропустили второй за двадцать секунд до конца матча, неприятно.

Не можем забивать, не умеем, видимо, нас переигрывают. Нет мастерства, соперник здорово играет», — приводит слова Шипачёва ТАСС.

В этой встрече форвард набрал своё первое очко в серии.