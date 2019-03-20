Маклюков: у игроков «Барыса» нет никакой установки сыграть грязно

Защитник «Барыса» Алексей Маклюков рассказал о травмах хоккеистов в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом».

«Ребята стараются играть жёстко, но исключительно в рамках правил. Нет никакой установки сыграть грязно. Не всегда надо увлекаться силовой игрой, особенно если есть вариант забрать шайбу, не применяя хиты. В такой ситуации они могут пойти во вред нормальной игре. Человек выбегает на лёд чересчур заряженный, играет в тело, а соперник подбирает шайбу, и идет атака на наши ворота с численным преимуществом у противника.

С чем связываю отсутствие у «Барыса» выездных побед в плей-офф? Да, в «регулярке» на выезде у нас статистика была лучше, чем дома. Почему так происходит, трудно объяснить. Если брать серию с «Торпедо», то у нас были равные матчи. Наверное, тут можно только сказать банальную фразу: «дома стены помогают». Это действительно так», — приводят слова Маклюкова «Известия».