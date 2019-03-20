«Питтсбург» без Малкина по буллитам уступил «Каролине» в гостях

«Каролина Харрикейнз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пингвинз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победный буллит в составе «Харрикейнз» исполнил защитник Даги Хэмилтон, который в этой встрече отметился результативной передачей. Голами в составе хозяев отметились Брок Макгинн и Джастин Уильямс.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 13 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил один силовой приём и очков не набрал. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принимал.