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«Питтсбург» без Малкина по буллитам уступил «Каролине» в гостях

«Питтсбург» без Малкина по буллитам уступил «Каролине» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Каролина Харрикейнз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пингвинз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победный буллит в составе «Харрикейнз» исполнил защитник Даги Хэмилтон, который в этой встрече отметился результативной передачей. Голами в составе хозяев отметились Брок Макгинн и Джастин Уильямс.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 13 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил один силовой приём и очков не набрал. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Макгинн (Фолк) – 29:38 (5x5), 1:1 – Гюнцель (Кросби, Раст) – 30:16 (5x5), 1:2 – Летанг (Раст, Гюнцель) – 55:23 (5x5), 2:2 – Уильямс (Хэмилтон, Нидеррайтер) – 58:04 (6x5), 3:2 – Хэмилтон – 65:00 ( ПБ)
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