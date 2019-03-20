«Монреаль», «Детройт» и «Бостон» добились побед в гостях

«Монреаль Канадиенс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. Это поражение стало для «Канадиенс» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Российский нападающий «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 22 секунды, заблокировал 4 броска и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1). Результативной передачей отметился форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич.

Ещё в одной встрече «Бостон Брюинз» в гостях разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).