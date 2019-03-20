Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Монреаль», «Детройт» и «Бостон» добились побед в гостях

«Монреаль», «Детройт» и «Бостон» добились побед в гостях
Хоккей / НХЛ

«Монреаль Канадиенс» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. Это поражение стало для «Канадиенс» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Российский нападающий «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 22 секунды, заблокировал 4 броска и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1). Результативной передачей отметился форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич.

Ещё в одной встрече «Бостон Брюинз» в гостях разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Галлахер (Татар, Фолин) – 18:21 (5x5), 0:2 – Уэбер (Доми, Шоу) – 24:45 (5x5), 1:2 – Кутюрье (ван Римсдайк, Жиру) – 48:42 (5x4), 1:3 – Доми (Шоу, Томпсон) – 58:55 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2 : 3
0:1, 0:1, 2:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 – Нильсен (Хиросе, Лашофф) – 17:16 (5x5), 0:2 – Атанасиу (де ла Роуз, Расмуссен) – 24:30 (5x5), 1:2 – Строум (Шаттенкирк, Бучневич) – 54:46 (5x4), 1:3 – Атанасиу – 59:06 (en), 2:3 – Смит (Хауден, Пионк) – 59:50 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2019, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0 : 5
0:1, 0:2, 0:2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Курали (Макэвой) – 01:12 (5x5), 0:2 – Аккьяри – 22:52 (5x5), 0:3 – Курали (Хайнен) – 36:17 (5x5), 0:4 – Бержерон (Нордстрём, Мур) – 46:32 (5x5), 0:5 – Дебраск – 50:20 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент