42-летний Хара подался с тафгаем «Айлендерс» Мартином

В матче между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз» (0:5) произошла интересная драка. В самом начале второго периода, когда хозяева уступали со счётом 0:1, нападающий «островитян» Мэтт Мартин подрался с двухметровым защитником «Брюинз» Здено Харой. Словак, которому в понедельник исполнилось 42 года, выше оппонента на 15 см, и бой прошёл с преимуществом Хары.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Самоотверженность Мартина не помогла «островитянам» перевернуть ход игры — «Айлендерс» уступил с крупным счётом, уступив «Вашингтону» лидерство в Столичном дивизионе.

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