Бекстрём стал 25-м игроком в истории, кто 6 сезонов кряду делал 50 голевых пасов

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Результативной передачей в этом матче отметился нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём. Таким образом, 31-летний шведский форвард в шестом сезоне подряд совершил не менее 50 результативных передач в регулярном чемпионате. Он стал 25-м игроком в истории, кому покорилось это достижение.

Теперь на счету Бекстрёма 18 голов и 50 результативных передач в 72 матчах при показателе полезности «+4». В НХЛ в активе Никласа 867 баллов – 227 голов и 640 передач в 887 матчах.

Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.