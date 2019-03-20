«Сан-Хосе» пробился в плей-офф в 19-й раз за 21 сезон

Поражение «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (1:3) привело к тому, что «Сан-Хосе Шаркс» стал второй командой в Западной конференции, обеспечившей себе выход в плей-офф. Ранее борьбу за Кубок Стэнли себе обеспечил «Калгари Флэймз».

«Шаркс» сыграют в кубковых матчах в четвёртый раз подряд. За 21 сезон, начиная с сезона-1997/98, они пропускали плей-офф всего два раза (2002/03 и 2014/15).

Всего за 27 сезонов в лиге «Сан-Хосе» сыграет в плей-офф в 21-й раз. В 2016 году «Шаркс» дошли до финала, который стал первым в истории клуба. В финале «Сан-Хосе» в шести встречах проиграл «Питтсбург Пингвинз».

С 94 очками в 73 матчах «акулы» занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции.