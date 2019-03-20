Сидни Кросби вышел на 45-е место в истории НХЛ по количеству очков

«Каролина Харрикейнз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пингвинз» третьим кряду.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей. Таким образом, за карьеру в лиге в активе канадского форварда стало 1209 (444+765) очков в 935 матчах регулярки. Кросби вышел на 45-е место в истории НХЛ по количеству очков, повторив результат Берни Николлса. Следующей целью для Кросби является позиции Бобби Кларка (1210).

В этом сезоне Кросби стал вторым действующим игроком, добравшимся до рубежа в 1200 очков, после Джо Торнтона из «Сан-Хосе Шаркс». Позже к ним присоединился капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.