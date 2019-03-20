Лучич был удалён до конца матча за опасный толчок в спину Сундквиста

«Сент-Луис Блюз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 7:2 (1:0, 3:2, 3:0) в пользу хозяев.

На 55-й минуте нападающий «Эдмонтона» Милан Лучич был удалён до конца матча за опасный толчок в спину Оскара Сундквиста.

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Главным героем встречи стал форвард «Блюз» Джейден Шварц, в активе которого три гола и результативная передача. По три очка набрали Дэвид Перрон (2+1) и Тайлер Бозак (0+3).



Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 17 минут 32 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот и очков не набрал. Иван Барбашёв окончил матч с показателем полезности «-1».