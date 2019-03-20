55-й шат-аут Ринне за карьеру в НХЛ — в обзоре матча «Нэшвилл» — «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» уверенно обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Подопечные Питера Лавиолетта одержали третью победу подряд, команда Майка Бэбкока проиграла в пятый раз за последние семь матчей.

Заброшенные шайбы на счету Брайана Бойла, Уэйна Симмондса и Филипа Форсберга. Шведский форвард поразил пустые ворота, когда «Торонто» заменил вратаря на шестого полевого игрока.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Голкипер «хищников» Пекка Ринне оформил шат-аут, отразив 22 броска. Для финского вратаря этот сухарь стал 55-м за карьеру в НХЛ. Пекка вышел на 22-е место в истории лиги по этому показателю.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».