Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты не были отмечены лигой.

Главной звездой дня стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, оформивший хет-трик в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2). Также на счету канадского форварда результативная передача.

Второй звездой признан форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин, сделавший четыре результативные передачи в игре с «Флоридой Пантерз» (4:2).

Замкнул тройку лучших голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отыгравший на ноль в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:0). Финский вратарь отразил 22 броска. Для финского вратаря этот матч на ноль стал 55-м за карьеру в НХЛ. Пекка вышел на 22-е место в истории лиги по этому показателю.