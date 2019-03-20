Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вплотную приблизился к результату Дамфуса

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах приняли участие 18 представителей России.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей, набрав 1204-е очко за карьеру в НХЛ. Российский форвард вплотную приблизился к результату Венсана Дамфуса (1205, 47-е место в истории). Форвард «Далласа» Александр Радулов отметился дублем и голевой передачей. В моменте со вторым голом российского нападающего шайба даже не пересекла линию ворот. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил 19-ю шайбу в сезоне.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|27 из 30
|90,0
|2:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|-1
|0
|4
|0
|0
|-
|19.21
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|13.42
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|2
|-
|15.13
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|0
|0
|0
|-
|18.26
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|0
|4
|0
|0
|-
|16.29
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|40%
|12.25
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|5
|1
|1
|-
|17.32
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|-2
|0
|1
|0
|0
|-
|18.58
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|12.11
|Радулов (н)
|«Даллас»
|2+1
|+3
|0
|5
|0
|2
|-
|21.04
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+1
|-1
|0
|4
|0
|0
|-
|23.32
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|0
|0
|4
|-
|23.33
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+2
|0
|0
|5
|1
|-
|21.04
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|18.54
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|2
|-
|16.58
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|13.07
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|2
|0
|1
|1
|-
|16.06