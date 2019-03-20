Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вплотную приблизился к результату Дамфуса

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах приняли участие 18 представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей, набрав 1204-е очко за карьеру в НХЛ. Российский форвард вплотную приблизился к результату Венсана Дамфуса (1205, 47-е место в истории). Форвард «Далласа» Александр Радулов отметился дублем и голевой передачей. В моменте со вторым голом российского нападающего шайба даже не пересекла линию ворот. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил 19-ю шайбу в сезоне.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 27 из 30 90,0 2:4