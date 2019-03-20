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Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вплотную приблизился к результату Дамфуса

Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин вплотную приблизился к результату Дамфуса
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах приняли участие 18 представителей России.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей, набрав 1204-е очко за карьеру в НХЛ. Российский форвард вплотную приблизился к результату Венсана Дамфуса (1205, 47-е место в истории). Форвард «Далласа» Александр Радулов отметился дублем и голевой передачей. В моменте со вторым голом российского нападающего шайба даже не пересекла линию ворот. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил 19-ю шайбу в сезоне.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»27 из 3090,02:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+1-10400-19.21
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000110-13.42
Свечников (н)«Каролина»0+000312-15.13
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1+10000-18.26
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+000400-16.29
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-1020040%12.25
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+000511-17.32
Дадонов (н)«Флорида»0+1-20100-18.58
Ничушкин (н)«Даллас»0+000100-12.11
Радулов (н)«Даллас»2+1+30502-21.04
Панарин (н)«Коламбус»0+1-10400-23.32
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20004-23.33
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+20051-21.04
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+0-10000-18.54
Зайцев (з)«Торонто»0+000012-16.58
Ожиганов (з)«Торонто»0+0-10000-13.07
Задоров (з)«Колорадо»0+0+12011-16.06
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