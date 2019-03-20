Овечкин в игре с «Нью-Джерси» впервые за год не нанёс ни одного броска в створ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) в пользу гостей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не нанёс ни одного броска в створ в матче. Это первый такой случай в нынешнем сезоне, а вообще – с февраля 2018 года. Российский форвард провёл на льду 18 минут 26 секунд, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

Голами в составе победителей отметились: Андре Бураковски, Бретт Коннолли, Евгений Кузнецов и Том Уилсон. Голкипер «Кэпиталз» Феникс Копли отразил 20 бросков из 21. Единственную шайбу в составе «Дэвилз» забросил Кенни Агостино.

Овечкин установил личный рекорд сезона по игровому времени