Джиордано — второй в «Калгари» по матчам и третий – по очкам среди защитников

Капитан «Калгари Флэймз» Марк Джиордано сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:2).

35-летний канадец продолжает улучшать личный рекорд по передачам за сезон (стало 54). Опытный защитник вышел на третье место в истории «Флэймз» по очкам среди защитников – 446. Джиордано превзошёл результат Пола Райнхарта (445). Первое место занимает Эл Макиннис (822), на втором месте располагается Гэри Сутер (564).

Кроме того, Джиордано вышел на второе место в истории клуба по сыгранным матчам (826), разделив его с Робином Региром. Рекордсменом клуба является Джером Игинла (1219).

С 20 сентября 2013 года Марк является капитаном «огоньков». Участник матча всех звёзд НХЛ 2015 года.