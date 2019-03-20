Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Уилсон — о встрече с Трампом: отношусь спокойно, это шанс вспомнить о кубке

Уилсон — о встрече с Трампом: отношусь спокойно, это шанс вспомнить о кубке
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал предстоящий визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу.

«Это ещё один шанс вспомнить о прошлогоднем Кубке Стэнли. Всегда, когда команда собирается вместе и имеет шанс увидеть кубок, это просто потрясающе. Я воспринимаю это спокойно. Просто посмотрим, что будет происходить. С нетерпением жду возможности отпраздновать», — цитирует Уилсона Washington Post.

Отметим, что нападающий «Вашингтона» Бретт Коннолли отказался от встречи с президентом США. Ранее от визита в Белый дом отказался нападающий «столичных» Деванте Смит-Пелли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.

Кузнецов — о встрече с Трампом: нужно уважать традиции, это не Вася Пупкин с ЧТЗ
Овечкин — о визите в Белый дом: я взволнован. Это классно
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент