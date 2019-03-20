Представитель Фролова опроверг подачу иска о правах на квартиру Началовой

Представитель хоккеиста Александра Фролова опроверг информацию о подаче спортсменом иска в суд о правах на квартиру скончавшейся певицы Юлии Началовой.

Отношения Началовой и Фролова длились с 2011 по 2016 год, а после разрыва хоккеист предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег, но Началова заявила, что не получала их, в результате чего Александр подал заявление в суд.

«На данный момент ничего комментировать не хотели бы — это неэтично. Сейчас СМИ обсуждают, что Александр кому-то иски предъявлял. Он никому ни одного иска не предъявлял, связанного с оспариванием прав на квартиру. К нему предъявили иск о взыскании денег, которые он заплатил. Он подал иск об оспаривании договора между Началовой и компанией. Никаких прав на квартиру он не оспаривает, он только лишь защищается», — цитирует представителя спортсмена «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что дочь Началовой может унаследовать долг матери в размере 20 млн рублей по отношению к Фролову.

Дочь Началовой унаследует долг матери в 20 млн хоккеисту Фролову