Бекстрём — о посещении Белого дома: всегда найдутся те, кто не хотят идти

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал предстоящий визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу.

«Всякий раз, когда ты получаешь приглашение от президента, то точно знаешь, что будет отличный новый опыт. Я так считаю. Что касается возможных отказов, то всегда найдутся те, кто не хотят идти. Но это давняя традиция. Не стоит мешать спорт с политикой. Мы идём в Белый дом благодаря нашей победе. Думаю, что всё будет здорово», — приводит слова Бекстрёма The Athletic.

Отметим, что нападающий «Вашингтона» Бретт Коннолли отказался от встречи с президентом США. Ранее от визита в Белый дом отказался нападающий «столичных» Деванте Смит-Пелли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.

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