Овечкин — о голевой передаче с «Нью-Джерси»: они думали, что я буду бросать

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).

«Они подумали, что я буду бросать, но Уилсон находился в хорошей позиции для броска, поэтому я отдал шайбу ему», — сказал Овечкин.

Капитан «Вашингтона» не нанёс ни одного броска в створ в матче. Это первый такой случай в нынешнем сезоне, а вообще – с февраля 2018 года. Российский форвард провёл на льду 18 минут 26 секунд, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

Голами в составе победителей отметились: Андре Бураковски, Бретт Коннолли, Евгений Кузнецов и Том Уилсон. Голкипер «Кэпиталз» Феникс Копли отразил 20 бросков из 21. Единственную шайбу в составе «Дэвилз» забросил Кенни Агостино.

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