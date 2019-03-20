Тренер «Каролины» — о борьбе за плей-офф: не ощущаю давления, это лишь игра

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:2 Б) поделился впечталениями от борьбы за попадание в плей-офф.

«Я совсем не ощущаю давления. Ребята наслаждаются происходящим. Конечно, ставки высоки, но это всего лишь игра», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Победа стала для «Харрикейнс» 40-й в сезоне. Это произошло в шестой раз в истории клуба и впервые с сезона-2010/11. Клубный рекорд (52 победы) был установлен «Каролиной» в сезоне-2005/06, завершившемся победой в Кубке Стэнли.



Подопечные Рода Бриндамора с 87 очками в 72 матчах занимают первое из двух мест «уайлд-кард» от Восточной конференции и претендуют на первое попадание в плей-офф с 2009 года.