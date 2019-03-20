Сегин — о Радулове и Бенне: когда нас воссоединяют, то появляется искра

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин поделился мнением о взаимодействии с партнёрами по звену Александром Радуловым и Джейми Бенном.

«Иногда нас с Бенном и Радуловым разъединяли, но я не думаю, что мы из-за этого могли потерять «химию». Когда мы не играем вместе, а потом нас воссоединяют, то появляется искра. Главный тренер Джим Монтгомери ничего нам не говорит, но и так понятно, что когда мы снова действуем втроём, то нам надо создавать моменты и забивать», — сказал Сегин.

Александр впервые в карьере набрал 60 очков два сезона подряд. В сезоне-2017/18 он установил личный рекорд результативности, набрав 72 очка в 82 играх. В этом сезоне Александр идёт по графику очко за матч (60 очков в 60 встречах).