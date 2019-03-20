Петтерссон: для меня большая честь обойти такого игрока, как Буре

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон прокомментировал тот факт, что он установил рекорд клуба в дебютном для себя сезоне в Национальной хоккейной лиге. В последней игре «косаток» шведский хоккеист набрал 61-е очко в нынешнем сезоне. 20-летний форвард побил клубный рекорд Павла Буре и Ивана Глинки по набранным очкам среди новичков.

«Для меня этот рекорд многое значит. Для меня большая честь обойти такого игрока, как Буре. Если честно, нужно время, чтобы такое осмыслить, но при нашем графике этим особо некогда заниматься. Надо думать о следующей игре», — цитирует Петтерссона официальный сайт НХЛ.

Буре в сезоне-1991/92 набрал в 60 (34+26) очков в 65 матчах. У Петтерссона 61 (27+34) очко после 62 игр.